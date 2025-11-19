JPNN.com

Pemkab Bekasi Kirim 60 Pelajar SMP ke Barak Militer di Markas Yonif 202

Rabu, 19 November 2025 – 19:30 WIB
Pemkab Bekasi Kirim 60 Pelajar SMP ke Barak Militer di Markas Yonif 202 - JPNN.com Jabar
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) mengunjungi Markas Yonif 202/Tajimalela di Kota Bekasi, Jawa Barat meninjau kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa, Rabu.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengirimkan 60 pelajar jenjang SMP untuk mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) selama sepekan di Markas Yonif 202/Tajimalela, Kota Bekasi.

Program ini diikuti siswa perwakilan dari 42 SMP se-Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat karakter, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan generasi muda.

“Kegiatan ini diikuti 60 siswa dari 42 SMP se-Kabupaten Bekasi sebagai upaya penguatan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda,” kata Ade Kuswara di Kota Bekasi, Rabu (19/11).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin menanamkan mental yang tangguh dan pembiasaan positif bagi peserta didik tingkat SMP.

Kehadiran siswa di lingkungan militer dinilai mampu memberikan suasana belajar yang berbeda serta mendorong pembentukan karakter.

“Saya berharap siswa pulang dengan semangat patriot, semangat yang lebih baik untuk mendedikasikan diri sebagai generasi emas,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti maraknya aksi tawuran antarpelajar. Menurutnya, kegiatan pelatihan ini dapat menjadi sarana pengalihan energi siswa menuju aktivitas yang bermanfaat dan produktif.

Pemkab Bekasi mengirimkan 60 pelajar jenjang SMP untuk mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) selama sepekan di Markas Yonif 202/Tajimalela
