Tunggakan Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Depok Capai Rp185 Miliar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Depok mengungkapkan bahwa tunggakan iuran peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) telah mencapai Rp185 miliar.

Jumlah tersebut dinilai sangat besar dan bahkan setara dengan kebutuhan pembayaran klaim fasilitas kesehatan selama tiga bulan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Livendri Irvarizal, menjelaskan bahwa dari total peserta PBPU di Kota Depok, sebanyak 209.270 jiwa tercatat menunggak iuran.

“Jumlah tagihan tunggakannya capai Rp185 miliar. Itu cukup untuk membayar rumah sakit selama tiga bulan,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Livendri menyebut hanya sekitar setengah dari peserta mandiri yang rutin membayar iuran.

Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan BPJS dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan.

“Apakah tunggakan ini memengaruhi operasional? Jika konteksnya di luar BPJS mungkin tidak. Tetapi untuk kemampuan membayar ke faskes atau rumah sakit, itu berpengaruh,” jelasnya.

Pemerintah Rancang Skema Penanganan Tunggakan