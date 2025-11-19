JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kisruh Kadin Jabar, Galih F Qurbany Desak Pusat Bersikap Tegas

Kisruh Kadin Jabar, Galih F Qurbany Desak Pusat Bersikap Tegas

Rabu, 19 November 2025 – 15:51 WIB
Kisruh Kadin Jabar, Galih F Qurbany Desak Pusat Bersikap Tegas - JPNN.com Jabar
Kadin Jawa Barat kubu Nizar Sungkar menggelar aksi demo di depan Kantor Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Galih F Qurbany mendesak Kadin Indonesia untuk segera bersikap tegas terkait dualisme kepengurusan yang terjadi di Jawa Barat. 

Galih menilai ketidaktegasan pusat dalam menyikapi hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) justru membahayakan nasib pengusaha dan iklim investasi di daerah. 

"Bagaimana kemudian kami meminta sikap tegas dari Kadin Indonesia agar masyarakat Jawa Barat, terutama para pengusaha, jangan diabaikan," kata Galih saat ditemui usai orasi di Kantor Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025). 

Baca Juga:

Menurutnya, pembiaran berlarut-larut ini berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun politik. 

Ia khawatir kondisi ini justru menghambat semangat Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kemasyarakat. 

"Padahal pemerintah sangat bersemangat. Hanya karena faktor kecil saja, Kadin Indonesia tidak tegas, laju pertumbuhan ekonomi melambat," ujarnya. 

Baca Juga:

Adapun polemik ini bermula dari pelaksanaan dua Musprov pada 24 September lalu. Kubu Nizar Sungkar menggelar Musprov di Bandung, sementara kubu Almer di Bogor. 

?Keduanya saling klaim. Namun, hingga kini Kadin Indonesia belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk salah satu pihak.

Wakil Ketua Kadin Jabar Galih F Qurbany mendesak Kadin Indonesia tegas menyelesaikan dualisme Kadin Jabar yang dinilai mengancam iklim usaha dan investasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kadin jabar musprov kadin jabar dualisme kadin anindya bakrie galih qurbany kisruh kadin jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU