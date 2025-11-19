Penemuan Jasad Pria di Aliran Kali Baru Depok Gegerkan Warga Sukmajaya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jasad laki-laki berinisial I ditemukan tersangkut di aliran Kali Baru, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (19/11).

Diketahui, pria yang berprofesi sebagai penjaga gudang tersebut sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarganya.

Salah satu warga, Yeni mengatakan, saat ditemukan oleh warga, jasad tersebut tersangkut pada batang pohon dan tumpukan sampah.

“Ditemukan oleh warga, posisinya tersangkut di batang pohon dan terlungkup,” ucapnya.

Yeni menyebut, bahwa korban terakhir kali terlihat pada Senin lalu sebelum dinyatakan hilang.

“Kata warga yang pada sering lihat, terakhir keliatan hari Senin waktu dia (korban) mau buang sampah),” ungkapnya.

Sehingga, diduga korban terpeleset dan hanyut di kali.

Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka. (mcr19/jpnn)