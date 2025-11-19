Kehadiran Spiderman dan Ironman Membagikan MBG ke Sekolah Disambut Sukacita Siswa SDN Anyelir 1

JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 14:30 WIB
Superhero bagikan MBG di SDN Anyelir 1 Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan siswa SDN Anyelir 1 terlihat gembira menyambut Spiderman dan Iron Man yang membagikan makan bergizi gratis (MBG), dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depok Jaya, pada Rabu (19/11).

Setelah mengukuti edukasi terkait gizi dan games, para siswa pun kembali ke kelas dan diberikan MBG oleh superhero.

Salah satu guru SDN Anyelir 1, Elly Suparwati mengaku senang, dengan adanya program MBG bagi para siswa.

“Kami dari pihak sekolah menyambut baik ya, karena ini juga program pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak-anak jadi sangat menyambut baik,” ucapnya.

Terkait adanya superhero Ironman dan Spiderman, dirinya mengaku senang karena anak-anak begitu antusias.

“Mereka senang melihat Ironman dan Spiderman, meraka senang sekali, jadi mereka tahu bahwa MBG itu menyenangkan,” ujarnya.

Sementara, salah satu siswa kelas 1 A, Naila mengaku senang, karena bisa melihat superhero.

“Senang, tadi diberi MBG sama Spiderman dan Ironman,” ungkapnya.

Siswa SDN Anyelir 1 Kota Depok akui sangat senang dengan adanya superhero yang datang membagikan MBG ke sekolah
