Indonesian Breeder Award 2025 Jadi Ajang Apresiasi Pemulia Tanaman demi Ketahanan Pangan Nasional
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (Peripi) bekerja sama dengan IPB University dan PT East West Seed Indonesia (EWINDO) resmi menyelenggarakan Indonesian Breeder Award 2025.
Kegiatan itu merupakan sebuah ajang penghargaan tertinggi bagi para pemulia tanaman yang telah memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.
Dengan mengusung tema “Breeding is Giving”, acara ini menegaskan pentingnya peran plant breeder sebagai pahlawan pangan Indonesia.
Rektor IPB University yang juga Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan urgensi peningkatan jumlah pemulia tanaman di Indonesia.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 1.000 pemulia tanaman, namun hanya 250 orang yang aktif. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk mendukung kebutuhan pangan jangka panjang.
“Hari ini kami memberikan penghormatan kepada mereka yang bekerja dalam senyap di rumah kaca, laboratorium, dan lahan percobaan, yang mungkin tidak pernah tampil di ruang publik tetapi kontribusinya dirasakan jutaan masyarakat melalui benih yang ditanam petani,” ujar Prof. Arif Satria.
Beliau menegaskan komitmen BRIN untuk terus menjadi pusat inovasi pemuliaan tanaman, dengan memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri benih, pemerintah, dan masyarakat.
Dukungan kepada PERIPI dan EWINDO juga menjadi bagian dari upaya mempercepat kemandirian benih nasional.
Indonesian Breeder Award 2025: PERIPI, IPB University, dan EWINDO apresiasi para pemulia tanaman demi Ketahanan Pangan Nasional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News