Keren! Spiderman dan Ironman Bagikan MBG ke Sekolah-Sekolah di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan siswa SDN Anyelir 1 telrihat gembira menyambut Spiderman dan Iron Man yang membagikan makan bergizi gratis (MBG), dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depok Jaya, pada Rabu (19/11).

Ratusan siswa terlihat sudah kumpul di lapangan, untuk melihat dua superhero tersebut.

Tampak ratusan siswa, tak henti berteriak memanggil dua superhero ikonik tersebut.

Selain membagikan MBG bersama superhero, SPPG Depok Jaya juga melakukan edukasi dan fun games.

Terlihat, ratusan siswa sangat gembira bermain games bersama dua superhero tersebut.

Kepala SPPG Depok Jaya, Abdul Aziiz mengatakan, bahwa ini merupakan program MBG Goes to School yang rutin diadakan tiap pekan.

“Kami memang mengadakan MBG Goes to School, yang isinya edukasi tentang gizi dan game untuk anak-anak,” ucapnya, Rabu (19/11).

“Kegiatan ini rutin kami lakukan satu minggu sekali, tiap hari Rabu. Saat ini sudah berjalan di tiga sekolah,” sambungnya.