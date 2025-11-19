JPNN.com

Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini 19 November 2025: Emas Batangan Stabil, Produk Gift Series Naik

Rabu, 19 November 2025 – 09:30 WIB
Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pergerakan harga emas dan perak pada perdagangan Rabu (19/11) menunjukkan stabilitas di pasar logam mulia nasional.

Dilansir dari laman logammulia.com sejumlah produk emas batangan, baik reguler maupun edisi khusus, mengalami penyesuaian harga berdasarkan berat dan kategori produk.

Kenaikan tipis juga terlihat pada produk gift series dan beberapa varian tematik.

Kondisi ini mengindikasikan minat investor terhadap aset lindung nilai masih terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Harga emas batangan reguler secara umum tetap bergerak stabil, sementara produk edisi khusus menunjukkan kecenderungan naik akibat tingginya permintaan pasar.

Harga Emas Batangan Reguler

Berikut rangkuman harga emas batangan reguler per 19 November 2025:

Emas Batangan Reguler: Harga Dasar & Harga Setelah PPh 0,25%

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
