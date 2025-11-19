Hujan Disertai Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Puluhan rumah warga di enam kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami kerusakan akibat hujan berintensitas tinggi yang disertai angin kencang pada Selasa siang.

Meski menyebabkan kerusakan cukup luas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Bogor hingga Selasa petang, total 44 rumah tercatat rusak dengan tingkat kerusakan beragam.

Selain itu, satu papan reklame roboh dan sebuah sepeda motor tertimpa pohon tumbang di wilayah Cibinong.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, menjelaskan bahwa kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Ciseeng, khususnya di Desa Parigi Mekar.

Di wilayah tersebut, terdapat satu rumah rusak berat, sembilan rusak sedang, serta 21 rumah rusak ringan yang tersebar di Kampung Setu dan Blok Kemiri.

“Hampir seluruh kerusakan berada pada bagian atap rumah warga. Cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang datang bersamaan sehingga beberapa bangunan tidak mampu menahan terpaan angin,” ujar Adam.

Kerusakan juga dilaporkan di Kecamatan Sukajaya, Sukaraja, Rumpin, Parung, dan Cibinong. Di Kecamatan Rumpin, sembilan rumah warga di Kampung Jang mengalami kerusakan akibat ambruknya atap serta terbangnya genteng dan asbes.