Duh! 2 Mobil SPPG Punya Pelat Nomor Sama

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebuah foto yang memperlihatkan dua mobil dengan nomor pelat identik di Kabupaten Kebumen ramai diperbincangkan di media sosial.

Kedua kendaraan itu tampak menggunakan nomor polisi yang sama, yakni Z 8589 KK, dan memiliki masa berlaku hingga April 2030.

Foto tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Sujud Sugiarto pada Selasa (18/11/2025).

Hingga pukul 14.00 WIB, unggahan itu telah mendapat lebih dari seratus komentar dan memicu diskusi terkait keabsahan pelat nomor kendaraan.

Dalam foto yang beredar, terlihat dua mobil Daihatsu Grandmax berwarna putih terparkir di halaman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Tradha Rajasa Nagara, yang berlokasi di Jalan Ronggowarsito No. 13, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kebumen.

Pada bodi kedua mobil tersebut terlihat stiker bertuliskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program pemerintah dalam bidang pemenuhan gizi masyarakat.

Sujud Sugiarto, saat dikonfirmasi, membenarkan informasi soal adanya temuan dua mobil berpelat sama tersebut.

Ia menilai peristiwa itu harus menjadi perhatian aparat karena diduga menimbulkan kerugian negara.