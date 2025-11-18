Rutan Depok Gelar Pelatihan Bahasa Jepang Bagi Warga Binaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembinaan dengan menghadirkan pelatihan bahasa Jepang bagi warga binaan.

Program ini, menjadi bagian dari pembinaan kemandirian yang berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi, pengetahuan global dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Pelatihan ini, dilaksanakan dua kali sepekan, setiap Selasa dan Kamis, dengan materi yang disusun secara bertahap agar mudah dipahami.

Tidak hanya mempelajari kosakata dan tata bahasa, peserta juga diberikan pengenalan budaya Jepang, termasuk nilai kedisiplinan, tanggung jawab serta etos kerja yang tinggi.

Kepala Rutan Kelas I Depok, Agus Imam Taufik mengatakan, bahwa program ini merupakan wujud pembinaan yang lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan para warga binaan.

“Pembinaan bukan hanya soal kedisiplinan, tetapi juga bagaimana kami membantu warga binaan memiliki keterampilan baru. Bahasa Jepang menjadi salah satu bekal yang bermanfaat bagi mereka ke depannya,” ucapnya.

Agus menambahkan pelatihan ini dirancang agar warga binaan dapat belajar dalam suasana yang interaktif dan nyaman, sehingga proses pembinaan berjalan lebih efektif.

“Kami ingin mereka merasa dihargai dan didukung. Semangat belajar yang mereka tunjukkan membuktikan bahwa kesempatan untuk berubah itu selalu ada,” terangnya.