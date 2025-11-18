DIF 2025 Hadirkan Peluang Baru Bagi Investor di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Depok, Mohammad Fitriawan menghadiri gelaran Depok Investment Forum (DIF) 2025 yang berlangsung di halaman Dekranasda Kota Depok.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku usaha dan investor untuk menampilkan potensi serta membuka peluang investasi baru di Kota Depok.

Fitriawan berharap, DIF 2025 memberi akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai berbagai peluang investasi yang tersedia.

Dirinya juga mengapresiasi, seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara tersebut.

“Harapan kami adalah pihak-pihak terkait dan masyarakat luas dapat mengetahui berbagai potensi investasi di Kota Depok, serta berminat terhadap apa yang ditawarkan para pelaku usaha. Kami dari Pemerintah Kota Depok menyampaikan terima kasih atas kontribusinya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, sementara realisasi saat ini berada di kisaran 5 persen.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong percepatan roda perekonomian di wilayah.

“Di tengah kondisi sekarang, kami semua berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat menargetkan 8 persen, sementara saat ini masih sekitar 5 persen lebih,” tuturnya.