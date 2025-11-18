Harga Logam Mulia Hari Ini, 18 November 2025: Emas Naik, Perak Ikut Menguat

JPNN.com

Selasa, 18 November 2025 – 10:30 WIB
Arsip foto - Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di pasar domestik kembali menguat pada Selasa (18/11/2025).

Berdasarkan data terbaru dari laman logam mulia.com harga emas batangan berbagai ukuran mengalami kenaikan dengan harga dasar tertinggi mencapai Rp2.262.600.000 untuk ukuran 1.000 gram.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar tercatat sebesar Rp2.322.000. Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.327.805.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.211.000, dan setelah pajak PPh menjadi Rp1.214.028.

Kenaikan harga juga terjadi pada ukuran menengah. Emas batangan 5 gram dijual dengan harga dasar Rp11.385.000 dan setelah pajak menjadi Rp11.413.463.

Untuk ukuran 100 gram, harga dasar tercatat Rp226.412.000 dengan harga setelah pajak sebesar Rp226.978.030.

Selain emas reguler, sejumlah seri emas tematik juga mengalami kenaikan harga. Emas batangan Gift Series ukuran 1 gram diperdagangkan seharga Rp2.472.000 dan setelah pajak menjadi Rp2.478.180.

Sementara edisi Selamat Idul Fitri 5 gram dibanderol Rp12.250.550 setelah pajak.

Harga emas batangan berbagai ukuran mengalami kenaikan, di mana emas batangan ukuran 1 gram harganya mencapai Rp2.327.805
