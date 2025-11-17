Chandra Rahmansyah Turun Gunung Tinjau TPS Pasar Kemiri Muka Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota, Depok Chandra Rahmansyah tinjau tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Kemiri Muka, Kota Depok, Senin (17/11).

Dirinya menuturkan, kehadirannya tersebut menindaklanjuti keluhan dari masyarakat.

“Kehadiran saya kali ini berdasarkan arahan dari Pak Wali untuk menindaklanjuti setiap keluhan warga yang ada, dan hari ini memang terdapat keluhan yang mengemuka terkait penumpukkan sampah yang terjadi di Pasar Kemiri,” ucapnya.

Dirinya menuturkan TPS tersebut dikelola oleh UPT Pasar Kemiri Muka bukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

“Menurut saya manajemen pengelolaan sampahnya masih buruk, sehingga akan kami benahi,” terangnya.

Chandra meminta, DLHK segera mengangkut sampah di TPS Pasar Kemiri Muka.

Kemudian, dicek retribusi sampah yang ditarik oleh pengelola pasar kepada para pedagang.

“Jadi nanti ada semua aspeknya, dari masalah retribusinya, dari masalah tata letaknya,” ungkapnya. (mcr19/jpnn)