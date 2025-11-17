Supian Suri Minta Perangkat Daerah Percepat Serapan Anggaran Jelang Akhir Tahun

JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 16:30 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri meminta perangkat daerah (PD) untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta mengoptimalkan capaian pendapatan daerah yang dinilai masih rendah.

“Akhir tahun tinggal hitungan hari. Kami perlu mengevaluasi capaian target pendapatan dan belanja daerah,” ucapnya.

Dirinya menyebutkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok masih minim.

Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Depok berada di posisi empat terbawah.

Karena itu, dirinya meminta perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi untuk memaksimalkan kinerja di sisa waktu yang ada.

“Kami masih punya ruang untuk mengejar ketertinggalan itu,” tuturnya.

Dirinya menekankan, pentingnya percepatan realisasi belanja daerah.

Langkah ini diperlukan, untuk mencegah risiko gagal bayar program yang tengah berjalan serta memastikan pembangunan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Wali Kota Depok, Supian Suri meminta perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjelang akhir tahun
