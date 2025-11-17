Polisi Ungkap Penyebab Ambruknya Atap Bangunan Unsil Tasikmalaya

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Polres Tasikmalaya Kota menyelidiki penyebab atap bangunan gedung ruang baca Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Siliwangi (Unsil) roboh dan melukai sejumlah mahasiswa pada Minggu (16/11/2025).

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Faruk Rozi mengatakan, atap bangunan gedung ruang baca FIP Unsil roboh dikarenakan rangka yang sudah lapuk. Akibat kejadian itu, 18 orang mengalami luka ringan dan berat.

"18 orang korban jiwa, akan tetapi dari 18 korban terdiri dari 17 luka ringan, satu luka berat dirawat di salah satu rumah sakit, ada yang kembali ke rumah dan ada perawatan ringan," kata Faruk, Senin (17/11).

Kata Faruk, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Diketahui, atap bangunan itu sudah berdiri lebih dari lima tahun, dan kondisi beberapa rangka atap bangunan gedung juga sudah lapuk.

"Ada beberapa rangka kayu yang sudah lapuk. Namun, demikian proses penyelidikan dan tetap bekerja sama dengan instansi terkait termasuk identifikasi yang membidangi kontruksi apa penyebab ruang baca bangunan tersebut (roboh)," ujarnya.

Ia memastikan tidak terdapat korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sedangkan yang mengalami luka ringan diharapkan bisa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bandung Asep Hendra mengatakan terdapat 16 orang mahasiswa yang menjadi korban tertimpa reruntuhan atap bangunan gedung di Unsil. Sebanyak 15 orang telah sudah pulang ke rumah masing masing.

"Satu orang akan ada tindakan Di RSUD Soekardjo sedangkan 15 orang lainnya sudah kembali ke rumah masing masing," kata Asep. (mcr27/jpnn)