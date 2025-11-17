JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 12:00 WIB
7 Target Operasi Zebra Jaya 2025 - JPNN.com Jabar
Potret apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2025. Foto : Polres Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok resmi memulai Operasi Zebra Jaya 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025.

Operasi ini, melibatkan 150 personel gabungan, terdiri dari anggota Polres Metro Depok, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur TNI.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, meminimalisir pelanggaran, serta menekan angka kecelakaan di wilayah Kota Depok.

Dirinya menuturkan, ada tujuh target utama dalam Operasi Zebra Jaya 2025, yakni larangan menggunakan handphone saat berkendara, pengendara belum cukup umur dilarang mengemudi atau mengendarai kendaraan.

“Kemudian, wajib menggunakan helm berstandar SNI. Wajib menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil,” tuturnya.

Tidak mengemudi dalam keadaan terpengaruh alkohol, pengendara wajib melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan resmi. Serta, menggunakan pelat nomor sesuai aturan yang berlaku.

“Dengan hadirnya personel gabungan di titik-titik strategis, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas serta turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Metro Depok,” terangnya.

Pihaknya mengimbau, seluruh pengendara untuk mendukung jalannya operasi ini dengan mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

