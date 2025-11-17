JPNN.com

Harga Emas Hari Ini, 17 November 2025: Logam Mulia Naik, 1 Gram Dijual Rp2,35 Juta

Senin, 17 November 2025 – 09:30 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Senin (17/11/2025).

Berdasarkan pembaruan resmi dari laman logammulia.com pukul 08.30 WIB, harga emas batangan Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.351.000.

Setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen, harga menjadi Rp2.356.878 per gram.

Kenaikan terjadi pada hampir semua ukuran, termasuk emas batangan reguler, Gift Series, hingga edisi tematik seperti Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Harga Emas Batangan Reguler (Harga Dasar → Harga + Pajak)

0,5 gram: Rp1.225.500 → Rp1.228.564

1 gram: Rp2.351.000 → Rp2.356.878

2 gram: Rp4.642.000 → Rp4.653.605

Harga emas batangan di Indonesia kembali mengalami kenaikan pada Senin (17/11/2025). Harga emas batanganukuran 1 gram dibanderol Rp2.351.000
