JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 30 Pasar Ditargetkan Bersertifikat SNI, Pemprov Jabar Gandeng Kemendagri

30 Pasar Ditargetkan Bersertifikat SNI, Pemprov Jabar Gandeng Kemendagri

Minggu, 16 November 2025 – 21:01 WIB
30 Pasar Ditargetkan Bersertifikat SNI, Pemprov Jabar Gandeng Kemendagri - JPNN.com Jabar
Kadisperindag Jabar, Nining Yuliastiani (kiri). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 30 pasar di Jawa Barat ditargetkan bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam beberapa tahun mendatang.

Target ini dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar.

Adapun saat ini, ada 6 pasar yang telah bersertifikat SNI di wilayah Jawa Barat.

Baca Juga:

Keenamnya yaitu, Pasar Desa Wisata Pangalengan, Kabupaten Bandung, Pasar Moderen Batununggal, Kota Bandung, Pasar Pagi Kota Cirebon, Pasar Galuh Kawali Kabupaten Ciamis, Pasar Parahiyangan Kabupaten Bandung Barat, Pasar Jambu Dua Kota Bogor. 

"Targetnya, kalau kemarin di posisi keinginan Pak Gubernur itu pengin 30 pasar. Tetapi ini bukan masalah bagaimana kemudian kami mencari yang bisa apa enggak, tapi pasar yang siap itu yang mana," ujar Kadisperindag Jabar, Nining Yuliastiani, dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (16/11/2025).

Nining menjelaskan, ada sejumlah indikator penting agar sebuah pasa memiliki sertifikat SNI. Salah satunya soal pengelolaan sampah.

Baca Juga:

"Itu termasuk kemudian pengelolaan sampah di pasar, kebersihan, kemudian bagaimana mengelola surplus ketersediaan, surplus yang ada itu melalui SNI. Karena tadi juga Kemendagri memiliki konsen yang sama terhadap SNI," kata Nining.

Adapun untuk mempercepat proses sertifikasi SNI pasar tersebut. Pemprov Jabar telah melakukan berbagai upaya strategis.

Sebanyak 30 pasar di Jawa Barat ditargetkan bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam beberapa tahun mendatang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   disperindag jabar pasar tradisional pasar modern sertifikasi pasar pemprov jabar kemendagri pasar sni

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU