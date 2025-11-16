Istri Mantan Panglima TNI Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia

JPNN.com

Minggu, 16 November 2025 – 17:30 WIB
Ilustrasi. Istri Mantan Panglima TNI Wiranto, Rugaiya Usman wafat. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kabar duka datang dari keluarga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto.

Sang istri, Rugaiya Usman Wiranto, meninggal dunia pada Minggu (16/11) di Bandung, Jawa Barat.

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah.

Freddy menyebutkan bahwa almarhumah Rugaiya Usman Wiranto wafat pada pukul 15.55 WIB.

“Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” ujar Freddy di Jakarta.

Menurut Freddy, jenazah akan dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan di rumah duka Jalan Palem Kartika, Komplek PATI AD Bambu Apus, Jakarta Timur.

“Selanjutnya, besok pagi jenazah akan diberangkatkan ke Solo untuk dimakamkan,” ujarnya.

Rugaiya Usman Wiranto merupakan sosok yang telah mendampingi Wiranto sejak awal kariernya sebagai perwira Angkatan Bersenjata.

