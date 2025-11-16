KAKI Siap Dukung Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komitmen dalam mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok terus dilakukan Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI).

Salah satunya, dengan memperkuat kolaborasi antara komunitas dan pemerintah melalui implementasi model tata kelola kolaboratif.

Komitmen tersebut, dilakukan dengan mengadakan kegiatan Katalis Sinergi Komunitas dan Pemerintah dalam Mendorong Implementasi Kontrak Sosial sebagai Model Tata Kelola Kolaboratif Penanggulangan HIV/AIDS di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok.

Direktur Perkumpulan KAKI, Erwan Cahyono mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinkes Kota Depok atas perencanaan program HIV/AIDS yang dinilai sistematis dan terintegrasi.

"Fondasi kuat yang telah dibangun pemerintah patut diapresiasi dan terus ditingkatkan menjadi kemitraan yang lebih terstruktur, setara, dan berkelanjutan. Sehingga upaya penanggulangan HIV/AIDS semakin optimal," ucapnya.

Dirinya berharap, sinergi antara pemerintah dan komunitas dapat terus diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan yang berkelanjutan.

"Kolaborasi yang solid akan membantu Kota Depok mencapai target global 95-95-95 serta mewujudkan Zero New Infection, Zero AIDS Related Death, dan Zero Discrimination pada tahun 2030," terangnya.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, 95-95-95 artinya mencapai target indikator 95 persen estimasi Orang Dengan HIV (ODHIV) diketahui status HIV-nya, 95 persen ODHIV diobati dan 95 persen ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.