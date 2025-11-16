JPNN.com

Ratusan Pelajar Depok Ikuti Lomba Olahraga Tradisional di Formakot 2025

Minggu, 16 November 2025 – 19:30 WIB
Potret para siswa SD saat perlombaan hadang atau galasin. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Festival Olahraga Masyarakat (Formakot) 2025 Kota Depok resmi dibuka dan salah satu cabang yang menarik perhatian ialah perlombaan olahraga tradisional.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Kota Depok dan berlangsung di Depok Open Space (DOS).

Perlombaan ini diikuti ratusan peserta dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Depok.

Adapun jenis olahraga tradisional yang dipertandingkan antara lain permainan hadang atau galasi serta dagongan.

Ketua Umum Portina Depok, Irfan Januar, mengatakan bahwa ajang ini menjadi seleksi awal sebelum peserta melaju ke tingkat provinsi.

“Setelah pemenang ditentukan, mereka akan mewakili Kota Depok di tingkat provinsi. Perlombaan selanjutnya akan digelar di Karawang,” ujarnya.

Irfan menjelaskan, kegiatan ini digelar bukan hanya untuk kompetisi, tetapi juga untuk mengenalkan kembali olahraga tradisional kepada generasi muda.

“Banyak anak-anak sekarang sudah tidak mengenal permainan tradisional. Padahal dulu ada kelereng, galasin, dan berbagai permainan seru lainnya. Karena itu, Portina ingin mengenalkan kembali olahraga tradisional kepada siswa SD dan SMP,” tuturnya.

Ratusan siswa jenjang SD dan SMP mengukuti lomba olahraga tradisional yang digelar oleh Portina dalam acara Formakot 2025
