Polisi Ringkus Pembobol Kotak Amal di Masjid Beji Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota Polsek Beji mengamankan seorang pria berinisial Z (22 tahun) yang mencuri kotak amal, di Kecamatan Beji, Kota Depok.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (8/11) sekitar pukul 05.15 WIB.

Pelaku merusak kunci kotak amal dengan menggunakan obeng.

“Pelaku merusak kunci kotak amal menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut,” ucap Kapolsek Beji, Kompol Josman.

Kemudian, pelaku juga memecahkan kaca jendela masjid, serta menggasak uang dari lemari masjid Rp 300 ribu dan 1 unit laptop.

"Pelaku memecahkan kaca jendela masjid dengan menggunakan obeng, kemudian mengambil uang di lemari masjid Rp 300 ribu dan 1 buah laptop Lenovo warna hitam," terangnya.

Kemudian, Tim Opsnal Polsek Beji melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV.

Kemudian, pelaku berhasil dibekuk saat sedang menginap di sebuah apartemen di wilayah Depok.