BPJS Kesehatan Depok Ajak Ratusan Siswa se-Jabodetabek Jadi Agen JKN

jabar.jpnn.com, DEPOK - BPJS Kesehatan Depok menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada ratusan siswa, di Kampung Wisata Gowes, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Peserta yang hadir, yakni ratusan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SMA se-Jabodetabek.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber, yakni Kepala Cabang BPJS Kesehatan Depok, Livendri Irvarizal dan Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina.

Baca Juga: Polsek Bojongsari Tangkap Sindikat Curanmor di Perumahan Elit Shila at Sawangan Depok

Livendri Irvarizal mengatakan, bahwa JKN merupakan hak setiap warga negara dan kesehatan adalah harta yang tak ternilai.

“Kesehatan menjadi pondasi utama bagi setiap individu untuk berkarya, beribadah, dan mencapai cita-cita. Kita semua tahu, biaya pengobatan dan layanan kesehatan bisa menjadi beban yang sangat berat, yang bahkan bisa mengancam stabilitas ekonomi sebuah keluarga,” ucapnya.

Sehingga, program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan melalui amanat UU hadir sebagai solusi.

“JKN bukan sekadar asuransi, melainkan sebuah wujud nyata solidaritas nasional, di mana yang mampu membantu yang kurang mampu, dan yang sehat membantu yang sakit. Dengan gotong royong semua tertolong,” terangnya.

Sementara, Arzeti Bilbina menuturkan, agar para siswa yang hadir bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah khususnya bpjs kesehatan.