Pemerintah Siapkan Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Anak Keluarga Miskin di Kaliwadas Cirebon

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang akan berlokasi di kawasan Kaliwadas.

Program ini merupakan langkah strategis daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Program ini menjadi langkah strategis daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman.

Agus menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan implementasi program prioritas pemerintah pusat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan pematangan seluruh persiapan teknis dan administrasi agar pembangunan berjalan sesuai target.

“Sekolah ini nantinya menjadi wadah pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin,” katanya.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan dibangun dengan model murni, yaitu mendirikan bangunan baru di atas lahan kosong milik pemerintah daerah di kawasan Kaliwadas.

Menurut Agus, model tersebut dipilih agar pembangunan dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.