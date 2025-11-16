Cibinong dan Gunungputri Masuk 3 dan 7 Besar Kecamatan Dengan Jumlah Pemain Judol Terbanyak di Jabar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Judi online (judol) masih menjadi persoalan besar di Indonesia dengan dampak negatif yang meluas, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah pemain dan transaksi judol tertinggi di Indonesia.

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Afra Azzharga, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, Jawa Barat mencatat 44 juta transaksi, hampir dua kali lipat dari Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan 21 juta transaksi.

“Angka-angka ini pada 2025 sebenarnya sudah menurun karena pada tahun lalu banyak laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui upaya pemberantasan,” ujar Afra dalam sebuah diskusi di Bandung, Jumat (14/11).

Tambun Selatan Menjadi Kecamatan dengan Pemain Terbanyak

PPATK juga merilis daftar kecamatan dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jawa Barat. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menempati posisi pertama dengan 23.975 pemain.

Sementara Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor menempati posisi tiga tertinggi dengan 18.497 pemain.

Berikut 10 kecamatan dengan pemain judol terbanyak di Jawa Barat: