Pemprov Jabar Tertibkan Bangunan Liar di Lima Kabupaten

Sabtu, 15 November 2025 – 16:00 WIB
Pemprov Jabar Tertibkan Bangunan Liar di Lima Kabupaten - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus melakukan upaya penertiban bangunan daerah aliran sungai (DAS) di sejumlah wilayah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar sudah berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) untuk melakukan normalisasi sungai di sejumlah sungai.

"Kami sudah sepakat, PJT akan mematok lahan-lahan, dan Pemprov Jabar tidak akan ada libur atau tahun baru, akan terus mengeruk sungai, mengembalikan fungsi sungai, dan mengembalikan tata kelola keindahan Jawa Barat yang memudar," kata Dedi di Bandung, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Dikatakan Dedi, selain Karawang daerah lain yang terdapat bangunan liar di area DAS akan turut dibongkar demi normalisasi sungai.

"Fokusnya memang di Subang, Karawang, Bekasi, Bogor, dan Cirebon—daerah aliran sungai yang produktif," ujarnya.

Dedi pun memastikan bagi warga yang bangunannya terdampak, akan diberikan kompensasi.

"Kompensasi diberikan bagi warga yang tidak punya rumah. Tapi banyak rumah yang justru dikontrakkan dan dikomersialisasi dengan nilai ratusan juta, itu beda dengan yang benar-benar berhak," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mulai melakukan pembongkaran bangunan liar di kawasan Karawang. Pembongkaran dilakukan untuk menormalisasi aliran sungai. (mar5/jpnn)

Pemprov Jabar akan terus melakukan penertiban bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Ada lima kabupaten kota yang jadi fokus.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

