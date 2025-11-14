JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 18:00 WIB
Kabupaten Bogor Jadi Daerah Dengan Pemain Judi Online Tertinggi di Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi judi online (judol). Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Judi online (judol) masih menjadi persoalan besar di Indonesia dengan dampak negatif yang meluas, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah pemain dan transaksi judol tertinggi di Indonesia.

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Afra Azzharga, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, Jawa Barat mencatat 44 juta transaksi, hampir dua kali lipat dari Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan 21 juta transaksi.

“Angka-angka ini pada 2025 sebenarnya sudah menurun karena pada tahun lalu banyak laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui upaya pemberantasan,” ujar Afra dalam sebuah diskusi di Bandung, Jumat (14/11).

Tambun Selatan Menjadi Kecamatan dengan Pemain Terbanyak

PPATK juga merilis daftar kecamatan dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jawa Barat. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menempati posisi pertama dengan 23.975 pemain.

Berikut 10 kecamatan dengan pemain judol terbanyak di Jawa Barat:

Tambun Selatan: 23.975

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan Kabupaten Bogor menjadi daerah pemain judi online terbanyak di Jawa Barat
