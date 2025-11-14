Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,04 Persen, Digitalisasi IKM Jadi Fokus Pemerintah
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Capai 5,04%, Digitalisasi IKM Jadi Fokus Pemerintah
Perekonomian Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025 mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,04 persen, ditopang oleh kinerja kuat sektor manufaktur yang menyumbang 17,39 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,58 persen.
Investasi di sektor ini juga meningkat, mencapai Rp193,4 triliun atau 39,36 persen dari total investasi nasional.
IKM Menjadi Penopang Industri Nasional
Industri Kecil dan Menengah (IKM) tetap memegang peranan strategis dalam menopang sektor manufaktur. Saat ini terdapat 4,43 juta unit IKM atau 99,29 persen dari total unit industri nasional yang menyerap 12,81 juta tenaga kerja.
Dengan penetrasi internet yang telah mencapai 229 juta pengguna, percepatan digitalisasi IKM menjadi kebutuhan mendesak.
Kementerian Perindustrian melalui Ditjen IKMA terus memperluas literasi digital lewat program e-Smart IKM, yang telah melatih 31.306 IKM hingga Triwulan III-2025.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Melalui kerja sama dengan MediaWave, kami ingin memastikan IKM Indonesia siap memanfaatkan teknologi AI,” ujar Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, Jumat (14/11).
