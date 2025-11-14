JPNN.com

Pesan Mendalam Jenderal Listyo Sigit Prabowo di HUT Ke-80 Brimob Polri

Jumat, 14 November 2025 – 17:00 WIB
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat sambutan dalam acara tasyakuran Hut ke-80 Koprs Brimob. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sambut HUT ke-80 Korps Brimob Polri menggelar syukuran yang berlangsung khidmat dan meriah di Gedung Satya Haprabu Korbrimob Polri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pasa Jumat (14/11).

Acara yang menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-80 Brimob ini mengusung tema ‘Brimob Presisi Untuk Masyarkat,’.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, didampingi Wakapolri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selama HUT ke-80 Brimob.

“Sebagai pasukan elit kebanggaan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya, Jumat (14/11).

Dirinya juga mengingatkan bahwa anggota brimob harus siap menghadap berbagai permasalahan, khususnya dalam hal Kamtibmas dan bencana alam.

“Tadi sudah disampaikan, bahwa dari data global risk report dan berkaca tiga tahun berturut-turut bencana selalu terjadi, baik yang diakibatkan oleh dampak dari la nina maupun juga el nino. La nina ini biasanya mengakibatkan banjir, mengakibatkan tanah longsor, dan kalau dilihat beberapa minggu yang lalu hampir di seluruh Jawa terjadi banjir termasuk juga DKI,” ujarnya.

Sehingga, pihaknya meminta para anggota untuk mengecek berbagai persiapan, baik kemampuan, dan sarana prasaran.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ingatkan anggota brimob untuk siap mengahadapi segala persoalan khususnya gangguan Kamtibmas dan bencana alam
