Migas Utama Jabar Gaet 5 MoU Investasi Energi di WJIS 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Migas Utama Jabar (MUJ) Group menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem energi berkelanjutan dan memperkuat investasi di Jawa Barat.

Pada forum West Java Investment Summit (WJIS) 2025, MUJ selaku Perseroan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kerja sama strategis dengan menggaet 5 mitra untuk kesepakatan Investasi sektor energi.

WJIS 2025 yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia (BI) digelar di Hotel Pullman, Kota Bandung, Jumat 14 November 2025. MUJ Group menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan mitra strategis lintas sektor baik energi maupun teknologi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, sejauh ini minat investasi di Jawa Barat cukup tinggi. Bisa dibilang Jabar menjadi motor investasi secara nasional. Menurutnya ini tidak lepas dari peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang intensif melakukan komunikasi dengan para investor.

Hanya saja Dedi berpesan minat tersebut harus sejurus dengan kepercayaan yang dibangun dengan pelaku usaha. Yang utama, kata dia, adalah memastikan realisasi investasi benar-benar terjadi dan para investor merasa aman secara teknis maupun prosedural.

“Dibuat nyaman para investor ini. Karena memang investasi ini merupakan bagian yang terimplikasi untuk pengembangan ekonomi di daerah,” kata Dedi dalam sambutannya di Pembukaan WJIS 2025, di Kota Bandung, Rabu (14/11/2025).

Direktur MUJ Muhamad Sani, menyambut baik upaya Pemprov Jabar yang menjadi katalis penting dalam merealisasikan investasi di Jawa Barat.

MUJ Group dengan kerja sama-kerja samanya menunjukan langkah nyata dalam memperluas portofolio bisnis sekaligus mendorong investasi energi berkelanjutan di Jawa Barat.