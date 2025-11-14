Dirut Bjb Meninggal Dunia, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara: Yusuf Saadudin Sosok Berintegritas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Suasana duka menyelimuti Jalan Gamelan no 4 Bandung, Jumat, 14 November 2025. Sejumlah tokoh perbankan dan pejabat publik terlihat hadir melayat ke rumah duka almarhum Yusuf Saadudin.

Salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara. Ia datang untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum Yusuf Saadudin.

"Kami merasa sangat kehilangan. Meninggalnya Saudara Yusuf adalah duka mendalam bagi kami semua," kata Iswara, ditemui di rumah duka, Jalan Gamelan, Kota Bandung.

Iswara menilai, almarhum sebagai figur yang memiliki integritas tinggi, profesional, serta dikenal luas sebagai pribadi yang rendah hati.

"Almarhum orang yang sangat baik. Kami Pemprov Jabar dan juga DPRD Jabar kehilangan seorang pimpinan BUMD yanf profesional, punya integritas dan rendah hati," kata Iswara.

Diberitakan sebelumnya, Keluarga besar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) berduka. Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin, wafat pada Jumat 14 November 2025, pukul 00.29 WIB di Bandung.

Manajemen, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh insan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Herfinia, mewakili jajaran manajemen dan seluruh insan bank bjb menyampaikan belasungkawa mendalam.



"Kami sangat kehilangan sosok pemimpin yang memberikan kontribusi luar biasa bagi pertumbuhan dan transformasi bank bjb. Integritas, dedikasi, dan nilai-nilai yang beliau tanamkan akan menjadi warisan berharga bagi seluruh insan bank bjb. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT," kata Herfinia, dalam keterangan tertulisnya. (mar5/jpnn)