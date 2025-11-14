Epson Luncurkan EcoTank L4360, L6370, dan L6390: Printer Hemat Energi untuk Tingkatkan Produktivitas UMKM

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 13:00 WIB
Ringkas, andal, dan efisien – Epson hadirkan solusi cetak yang menjaga produktivitas dan efisiensi bisnis kecil melalui EcoTank L4360, L6370, dan L6390. Foto: Epson Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Epson, perusahaan printer Ink Tank No.1 di dunia, resmi meluncurkan tiga model printer All-in-One EcoTank generasi terbaru: EcoTank L4360, L6370, dan L6390.

Ketiga model ini dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan efisiensi kerja, mengendalikan biaya operasional, serta mempertahankan kualitas cetak profesional.

Epson menyoroti bahwa 72,2 persen pelaku UMKM masih menghadapi kekhawatiran terkait peningkatan biaya operasional.

Melalui seri EcoTank terbaru, Epson menghadirkan solusi cetak yang hemat energi, tangguh, mudah dioperasikan, dan mendukung produktivitas bisnis di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Teknologi Heat-Free untuk Operasional Lebih Efisien

Sebagai penerus seri L4260, L6270, dan L6290, jajaran EcoTank terbaru dibekali teknologi Heat-Free Epson, yang memungkinkan proses pencetakan tanpa panas.

Teknologi ini membuat printer bekerja lebih cepat, mengonsumsi daya lebih rendah, dan memiliki masa pakai lebih panjang.

Epson mengklaim bahwa seri terbaru mampu menghadirkan penghematan energi dan bahan habis pakai hingga 84 persen, menjadikannya solusi ramah lingkungan sekaligus ekonomis bagi UMKM.

