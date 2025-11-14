Kecamatan Cipayung Juara Umum MTQH Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecamatan Cipayung menjadi juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadis (MTQH) ke-XXIV tingkat Kota Depok yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 November 2025.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengapresiasi pelaksanaan MTQH yang berjalan lancar dan penuh antusiasme.

Dirinya menyebut, keberhasilan gelaran ini tidak terlepas dari kolaborasi panitia, Dewan Hakim, peserta, dan masyarakat yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.

“Selama pelaksanaan MTQH tidak hanya menyaksikan kompetisi Tilawatil Qur'an, tetapi juga semangat persaudaraan dan pengabdian kepada nilai-nilai Qur'ani,” ucapnya.

Dirinya menekankan, MTQH bukan hanya ajang perlombaan, melainkan wadah pembinaan untuk menumbuhkan generasi Alqur'ani yang berakhlak mulia dan memiliki jiwa sosial.

Chandra juga mendorong, anak-anak Kota Depok untuk terus menjaga kecintaan terhadap Alquran dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Satpol PP Tertibkan 110 Lapak Pedagang di Sekitar Stasiun Depok

“Kemenangan ini jangan dimaknai sebagai akhir dari lomba, tetapi justru awal untuk terus berkhidmat kepada Al-qur'an dan menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Bagi peserta yang belum meraih juara, jangan berkecil hati, karena sejatinya setiap yang membaca dan mencintai Al-qur'an adalah pemenang di sisi Allah SWT,” terangnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, ratusan peserta dari 11 kecamatan menampilkan kemampuan terbaik di berbagai cabang lomba, di antaranya seni baca Al-qur'an, Qira’at Alquran, hafalan Al-qur'an, tafsir Al-qur'an, Fahm Alquran, Syarh Al-qur'an, seni kaligrafi Al-qur'an, karya tulis ilmiah Al-qur'an, serta Musabaqah Hadis Nabi.