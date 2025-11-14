PPATK Ungkap 10 Kecamatan dengan Pemain Judol Terbanyak di Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Judi online atau judol saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dampak negatif judol pun sangat banyak, baik dalam segi sosial maupun ekonomi.

Dari data 2024, Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam transaksi dan terbanyak pemainnya.

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan (PPATK) Afra Azzharga mengatakan, bahwa Jawa Barat per 2024 masih jadi provinsi dengan jumlah transaksi paling tinggi mencapai 44 juta kali frekuensi hampir dua kali lipat dari provinsi tertinggi kedua, yakni Jawa Tengah yang mencapai 21 juta frekuensi.

PPATK mencatat sejumlah kabupaten kota hingga tingkat kecamatan yang pemain judolnya paling tinggi. Berdasarkan data PPATK, kecamatan terbanyak pemain judol ada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan jumlah pemain mencapai 23.975 orang.

Adapun 10 kecamatan tertinggi di Jabar dalam jumlah pemain judol sebagai berikut:

1. Tambun Selatan: 23.975

2. Cimanggis: 18.845

3. Cibinong: 18.497