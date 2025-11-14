Harga Logam Mulia Hari Ini 14 November 2025: Emas Antam Stabil, Perak Naik Sedikit
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan hari ini, Jumat (14/11/2025), terpantau stabil seperti dikutip dari laman logammulia.com pada pukul 08.30 WIB.
Sejumlah produk emas, termasuk Emas Batangan reguler, Gift Series, edisi khusus Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III, mengalami penyesuaian harga mengikuti kondisi pasar.
Selain itu, harga perak murni dan Perak Heritage juga tercatat mengalami kenaikan tipis karena penyesuaian PPN 11%.
Harga Emas Batangan Hari Ini
Emas Batangan reguler masih menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Berikut ringkasan harga dasar dan harga setelah penambahan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25%:
- 0,5 gram: Rp1.248.000 → Rp1.251.120
- 1 gram: Rp2.396.000 → Rp2.401.990
- 2 gram: Rp4.732.000 → Rp4.743.830
- 3 gram: Rp7.073.000 → Rp7.090.683
- 5 gram: Rp11.755.000 → Rp11.784.388
- 10 gram: Rp23.455.000 → Rp23.513.638
- 25 gram: Rp58.512.000 → Rp58.658.280
- 50 gram: Rp116.945.000 → Rp117.237.363
- 100 gram: Rp233.812.000 → Rp234.396.530
- 250 gram: Rp584.265.000 → Rp585.725.663
- 500 gram: Rp1.168.320.000 → Rp1.171.240.800
- 1.000 gram: Rp2.336.600.000 → Rp2.342.441.500
Harga Emas Gift Series dan Edisi Khusus
Produk emas edisi khusus juga turut mengalami penyesuaian harga:
Emas Batangan Gift Series:
