Harga Logam Mulia Hari Ini 14 November 2025: Emas Antam Stabil, Perak Naik Sedikit

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan hari ini, Jumat (14/11/2025), terpantau stabil seperti dikutip dari laman logammulia.com pada pukul 08.30 WIB.

Sejumlah produk emas, termasuk Emas Batangan reguler, Gift Series, edisi khusus Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III, mengalami penyesuaian harga mengikuti kondisi pasar.

Selain itu, harga perak murni dan Perak Heritage juga tercatat mengalami kenaikan tipis karena penyesuaian PPN 11%.

Harga Emas Batangan Hari Ini

Emas Batangan reguler masih menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Berikut ringkasan harga dasar dan harga setelah penambahan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25%:

0,5 gram: Rp1.248.000 → Rp1.251.120

1 gram: Rp2.396.000 → Rp2.401.990

2 gram: Rp4.732.000 → Rp4.743.830

3 gram: Rp7.073.000 → Rp7.090.683

5 gram: Rp11.755.000 → Rp11.784.388

10 gram: Rp23.455.000 → Rp23.513.638

25 gram: Rp58.512.000 → Rp58.658.280

50 gram: Rp116.945.000 → Rp117.237.363

100 gram: Rp233.812.000 → Rp234.396.530

250 gram: Rp584.265.000 → Rp585.725.663

500 gram: Rp1.168.320.000 → Rp1.171.240.800

1.000 gram: Rp2.336.600.000 → Rp2.342.441.500

Harga Emas Gift Series dan Edisi Khusus

Produk emas edisi khusus juga turut mengalami penyesuaian harga:

Emas Batangan Gift Series: