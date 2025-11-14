Dinkes Cianjur Targetkan Tambah 33 Puskesmas Baru

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menargetkan pembangunan 33 puskesmas baru tersebar mulai dari utara hingga selatan Cianjur guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas secara bertahap.

Kepala Dinkes Kabupaten Cianjur, Made Setiawan mengatakan idealnya dengan jumlah penduduk yang ada saat ini atau per 30 ribu orang di satu wilayah memiliki satu puskesmas, sedangkan Cianjur baru memiliki 47 puskesmas atau satu di masing-masing kecamatan.

"Seharusnya satu kecamatan memiliki dua sampai tiga puskesmas disesuaikan dengan jumlah jiwa atau penduduknya karena idealnya 30 ribu jiwa dilayani satu puskesmas, sehingga kami akan menambah jumlah puskesmas di Cianjur secara bertahap setiap tahun," katanya.

Termasuk penambahan rumah sakit di wilayah selatan Cianjur tepatnya di Kecamatan Campaka yang sudah dimulai Bupati Cianjur disesuaikan dengan anggaran yang ada, karena prinsipnya terkait pemerataan layanan dan tenaga kesehatan yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat.

Pihaknya sudah merencanakan beberapa hal termasuk pengembangan puskesmas yang ada di setiap kecamatan lengkap dengan tenaga kesehatan yang berkualitas dengan melakukan penjaringan yang sesuai termasuk penambahan tenaga medis tertentu.

"Pemkab Cianjur berkomitmen mewujudkan seluruh program kesehatan berjalan dan terlaksana dengan sempurna agar masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya, sehingga berbagai program akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia," katanya.

Saat ini pihaknya masih membutuhkan 20 sampai 30 orang tenaga medis atau dokter spesialis seperti dokter gigi dan ahli gizi untuk di tempat di puskesmas mulai dari utara hingga selatan Cianjur.

Sehingga setiap tahun, pihaknya juga mengusulkan penambahan tenaga kesehatan dan medis disesuaikan dengan kesanggupan anggaran dari pemerintah daerah sehingga target penambahan puskesmas baru lengkap dengan sarana dan prasarana penunjang dapat terlaksana.