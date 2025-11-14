JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hamdalah! Prevalensi Stunting di Kabupaten Cirebon Turun Hingga 5 Persen

Hamdalah! Prevalensi Stunting di Kabupaten Cirebon Turun Hingga 5 Persen

Jumat, 14 November 2025 – 08:00 WIB
Hamdalah! Prevalensi Stunting di Kabupaten Cirebon Turun Hingga 5 Persen - JPNN.com Jabar
Ilustrasi stunting. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun strategi baru untuk mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kami sudah mengadakan rapat koordinasi hari ini untuk menyusun strategi tersebut,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Cirebon, Indra Fitriani.

Ia mengatakan rapat ini diikuti sejumlah perangkat daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan setiap sektor memiliki peran konkret dalam menurunkan angka stunting sampai ke tingkat desa.

Baca Juga:

Menurut dia, penyusunan strategi percepatan tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian dua tahun terakhir.

Fitriani menyebutkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 18 persen di tahun 2024.

“Selama pelaksanaan program dua tahun terakhir kami telah mencatat kemajuan signifikan,” katanya.

Baca Juga:

Ia menyebut penurunan sebesar 5 persen dalam periode tersebut menjadi bukti kuat bahwa program lintas sektor mampu memberikan dampak nyata.

Namun, kata Fitriani, upaya tersebut belum berakhir karena masih ada pekerjaan rumah untuk membebaskan seluruh anak di Kabupaten Cirebon dari stunting.

Hasil SSGI menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 18 persen di tahun 2024
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pencegahan stunting pada anak kabupaten cirebon upaya penurunan stunting penurunan angka stunting pengentasan stunting kasus stunting di cirebon DPPKBP3A kabupaten cirebon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU