JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini KLH Perkuat Aksi Iklim Nasional, Gandeng Organisasi Masyarakat Sipil

KLH Perkuat Aksi Iklim Nasional, Gandeng Organisasi Masyarakat Sipil

Kamis, 13 November 2025 – 21:00 WIB
KLH Perkuat Aksi Iklim Nasional, Gandeng Organisasi Masyarakat Sipil - JPNN.com Jabar
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dan memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan, antara lain Auriga, Kota Kita, Madani Berkelanjutan, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), Greenpeace, WALHI, dan Dana Nusantara.

Baca Juga:

Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Rabu (12/11/2025) itu, Hanif menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjalankan kebijakan iklim nasional.

“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Hanif.

Hanif menambahkan, hasil dialog tersebut akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil agar manfaat dari upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

“Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” tegasnya.

Masyarakat Sipil Sampaikan Pandangan Strategis

KLH/BPLH memperkuat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Kementerian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq KLH perubahan iklim pengelolaan sampah organik proklim pengelolaan sampah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU