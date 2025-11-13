Dedi Mulyadi Pastikan Dana Transfer Pusat Sudah Terserap Optimal Hingga Rp11 Triliun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan dana transfer dari Pemerintah Pusat telah terserap maksimal dan optimal.

Dalam catatannya, lanjut Dedi, dari total anggaran transfer sekitar Rp11 triliun, saat ini hanya tersisa sekitar Rp10 miliar di kas daerah.

"Hari ini anggaran dana transfer pusat kepada daerah di Provinsi Jawa Barat kurang lebih Rp11 triliun dan sisa di kas daerah hanya tinggal Rp10 miliar. Serapannya sudah sangat tinggi," ujar Dedi, Kamis (13/11/2025).

Berdasarkan data realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp11,69 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp10,22 triliun.

Dengan demikian, tingkat serapan dana transfer mencapai 98,24 persen, dan hanya menyisakan sekitar Rp182 miliar dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dari rincian tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi 99,36 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai 98,77 persen, dan DAK Non-Fisik-yang mencakup BOS Reguler, Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga layanan kesehatan—menyentuh 99,85 persen.

Dedi menegaskan, tingginya serapan anggaran menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan belanja publik.

Menurut Dedi, seluruh sektor proyek pembangunan saat ini sedang digenjot, terutama untuk infrastruktur, jaringan listrik, hingga layanan dasar masyarakat.