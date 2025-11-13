7 Pembahasan Rapat Paripurna DPRD dan Pemkot Bogor di Hari Ayah Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Adityawarman Adil, memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor pada Rabu, 12 November 2025, yang bertepatan dengan Hari Ayah Nasional.

Momen tersebut dimanfaatkan Adityawarman untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh ayah di Kota Bogor dan Indonesia.

“Tanggal 12 November merupakan momentum yang pas untuk menghormati dan mengapresiasi setiap ayah, sosok tangguh yang menjadi sandaran keluarga,” ujar Adityawarman di penghujung rapat paripurna, Rabu (12/11).

Ia menambahkan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih kepada para ayah yang telah berjuang dan berkorban tanpa pamrih.

“Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai. Semoga para ayah di Kota Bogor senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan terus memberikan pengabdian terbaik untuk mewujudkan Kota Bogor Maju dan Kota Bogor Beres,” ucapnya yang disambut tepuk tangan para hadirin.

“Selamat Hari Ayah Nasional. Terima kasih telah menjadi sosok yang kuat dalam diam,” pungkas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor itu turut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Dalam kesempatan itu, DPRD Kota Bogor membahas tujuh agenda utama, antara lain: