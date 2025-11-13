Harga Logam Mulia Emas dan Perak Hari Ini, 13 November 2025

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 10:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang (Antam) pada Kamis (13/11/2025) tercatat mengalami kenaikan.

Berdasarkan pembaruan resmi pukul 08.30 WIB dari laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.396.000, atau Rp2.401.990 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam per Kamis, 13 November 2025:

  • 0,5 gram: Rp1.248.000 (Rp1.251.120 setelah PPh)
  • 1 gram: Rp2.396.000 (Rp2.401.990 setelah PPh)
  • 2 gram: Rp4.732.000 (Rp4.743.830 setelah PPh)
  • 3 gram: Rp7.073.000 (Rp7.090.683 setelah PPh)
  • 5 gram: Rp11.755.000 (Rp11.784.388 setelah PPh)
  • 10 gram: Rp23.455.000 (Rp23.513.638 setelah PPh)
  • 25 gram: Rp58.512.000 (Rp58.658.280 setelah PPh)
  • 50 gram: Rp116.945.000 (Rp117.237.363 setelah PPh)
  • 100 gram: Rp233.812.000 (Rp234.396.530 setelah PPh)
  • 250 gram: Rp584.265.000 (Rp585.725.663 setelah PPh)
  • 500 gram: Rp1.168.320.000 (Rp1.171.240.800 setelah PPh)
  • 1.000 gram: Rp2.336.600.000 (Rp2.342.441.500 setelah PPh)

Harga Emas Gift Series dan Edisi Khusus

Selain emas batangan reguler, Antam juga merilis beberapa seri emas edisi khusus dan hadiah (gift series), dengan rincian harga sebagai berikut:

Emas Gift Series

0,5 gram: Rp1.318.000 (Rp1.321.295 setelah PPh)

1 gram: Rp2.546.000 (Rp2.552.365 setelah PPh)

