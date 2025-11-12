VinFast Siap Ambil Bagian dalam Percepatan Transformasi Kendaraan Listrik di Indonesia

jabar.jpnn.com, SUBANG - Upaya percepatan transformasi menuju kendaraan listrik di Indonesia semakin nyata.

Pemerintah bersama pelaku industri otomotif terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk menekan emisi karbon dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Salah satu langkah konkret datang dari VinFast, produsen kendaraan listrik asal Vietnam yang berada di bawah naungan Vingroup.

Perusahaan ini tengah membangun pabrik khusus kendaraan listrik di Cibogo, Subang, Jawa Barat, sebagai bagian dari komitmennya mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Pabrik tersebut berdiri di atas lahan seluas 170 hektare dengan total investasi mencapai sekitar 310 juta dolar AS, dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Fasilitas ini akan memproduksi mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) dengan kapasitas awal 50.000 unit per tahun pada tahap pertama.

“Kami berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas hijau yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” kata CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto.

Pemerintah Dorong Akselerasi Kendaraan Listrik