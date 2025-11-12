JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini VinFast Siap Ambil Bagian dalam Percepatan Transformasi Kendaraan Listrik di Indonesia

VinFast Siap Ambil Bagian dalam Percepatan Transformasi Kendaraan Listrik di Indonesia

Rabu, 12 November 2025 – 21:00 WIB
VinFast Siap Ambil Bagian dalam Percepatan Transformasi Kendaraan Listrik di Indonesia - JPNN.com Jabar
Potret perakitan mobil pabrikan VinFast Indonesia. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, SUBANG - Upaya percepatan transformasi menuju kendaraan listrik di Indonesia semakin nyata.

Pemerintah bersama pelaku industri otomotif terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk menekan emisi karbon dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Salah satu langkah konkret datang dari VinFast, produsen kendaraan listrik asal Vietnam yang berada di bawah naungan Vingroup.

Baca Juga:

Perusahaan ini tengah membangun pabrik khusus kendaraan listrik di Cibogo, Subang, Jawa Barat, sebagai bagian dari komitmennya mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Pabrik tersebut berdiri di atas lahan seluas 170 hektare dengan total investasi mencapai sekitar 310 juta dolar AS, dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Fasilitas ini akan memproduksi mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) dengan kapasitas awal 50.000 unit per tahun pada tahap pertama.

Baca Juga:

“Kami berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas hijau yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” kata CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto.

Pemerintah Dorong Akselerasi Kendaraan Listrik

VinFast siap ambil bagian dalam percepatan transformasi menuju kendaraan listrik di Indonesia untuk menekan emisi karbon
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kendaraan listrik stasiun pengisian kendaraan listrik transformasi energi hijau pabrik VinFast Subang mobil listrik VinFast transisi energi bersih transisi energi hijau ekosistem kendaraan listrik mobil listrik motor listrik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU