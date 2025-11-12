JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Duolingo dan Tokopedia Hadirkan Kolaborasi Ikonik

Duolingo dan Tokopedia Hadirkan Kolaborasi Ikonik

Rabu, 12 November 2025 – 16:16 WIB
Duolingo dan Tokopedia Hadirkan Kolaborasi Ikonik - JPNN.com Jabar
K-Pop dance battle yang digelar Duolingo dan Tokopedia di area sekitar Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu (2/11/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Duolingo, aplikasi belajar bahasa paling populer di dunia dan Tokopedia, raksasa e-commerce Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi strategis yang telah lama dinantikan dan berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Meskipun berasal dari dua dunia yang berbeda, kolaborasi ini terasa selaras dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

Selama ini, keduanya kerap dikaitkan melalui meme, komentar, serta berbagai konten buatan pengguna yang beredar di media sosial. Duo, maskot ikonik dari Duolingo, dan Toped, maskot ceria milik Tokopedia, telah menjadi dua karakter burung hantu hijau yang mudah dikenali dan memiliki tempat tersendiri dalam budaya pop digital Indonesia.

Baca Juga:

Pertemuan Dua Maskot: Kolaborasi Seru di Media Sosial

Kolaborasi ini diawali dengan sebuah kejutan melalui akun TikTok yang berhasil menarik perhatian warganet di media sosial. Selama satu hari penuh, Duo mengambil alih akun Tokopedia dan mengumumkan “Bukan Tokopedia, jangan minta promo.” Sementara, Toped muncul di akun Duolingo Indonesia untuk memberikan klarifikasi yang tak kalah jenaka dengan menyatakan “Saya tidak mengajar bahasa.”

Pertukaran identitas ini langsung viral dan disambut dengan antusias oleh para penggemar. Bahkan kedua akun memperbarui bio mereka dengan sentuhan jenaka guna menanggapi kebingungan yang terjadi.

Baca Juga:

Tak hanya ramai di media sosial, keseruan kolaborasi ini juga hadir secara offline lewat dua billboard yang berdampingan di pusat Jakarta. Melalui pendekatan yang kreatif, keduanya berupaya “meluruskan identitas yang tertukar” dengan menampilkan karakter dan keunggulan khas masing-masing merek.

Tokopedia menegaskan posisinya sebagai platform e-commerce dengan berbagai promo terbaik, sementara Duolingo menampilkan dirinya sebagai aplikasi belajar bahasa yang seru dan mudah diakses oleh siapa pun.

Duolingo umumkan kolaborasi strategis bersama Tokopedia.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Duolingo Tokopedia kolaborasi duolingo aplikasi belajar bahasa ecommerce

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU