Rivera Outbound & Edutainment Hadirkan Beragam Promo Menarik Selama November 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Rivera Outbound & Edutainment, destinasi wisata keluarga yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence, menghadirkan berbagai promo menarik sepanjang November 2025.

Promo ini berlaku untuk berbagai kalangan, mulai dari warga Bogor, pelajar, hingga pengunjung yang berulang tahun di bulan November.

Promo Khusus Pemilik KTP Bogor

Baca Juga: Pemkot dan Pemkab Bogor Kompak Dorong KH Sholeh Iskandar Jadi Pahlawan Nasional

General Manager Rivera Outbound & Edutainment, Firanto, mengatakan bahwa pihaknya memberikan harga spesial bagi pengunjung yang memiliki KTP Bogor.

“Bagi warga Bogor, harga tiket masuk cukup hemat, yakni Rp58.500 per orang pada Senin–Jumat dari harga normal Rp100.000. Sementara pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp67.500 dari harga normal Rp115.000,” ujar Firanto.

Selain potongan harga tiket masuk, pengunjung dengan KTP Bogor juga mendapat diskon 50% untuk sewa kostum Jepang atau Belanda. Harga tersebut sudah termasuk kunjungan ke Taman Burung Rivera.

Baca Juga: Bupati Bogor Ajak Masyarakat Meneladan Nilai Keikhlasan dan Semangat Juang Pahlawan

Untuk menikmati promo ini, pengunjung cukup menunjukkan KTP Bogor saat transaksi di loket.

Satu KTP berlaku untuk maksimal empat orang dan tidak dapat digabung dengan promo lain. Promo berlaku hingga 30 November 2025.