The Jungle Tawarkan Beragam Promo Menarik Selama November, Gratis Masuk Bagi yang Berulang Tahun!

Rabu, 12 November 2025 – 13:30 WIB
Potret keseruan bermain air di The Jungle Waterpark Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kabar gembira bagi masyarakat yang berulang tahun pada bulan November.

The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan berbagai promo menarik sepanjang bulan ini untuk menambah keseruan liburan bersama keluarga maupun teman.

General Manager The Jungle, Zakky Afifi, menjelaskan bahwa pengunjung yang berulang tahun pada bulan November berhak mendapatkan tiket masuk gratis, dengan syarat membawa minimal dua orang pendamping dan berkunjung pada bulan kelahirannya.

“Cukup menunjukkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, Akta Lahir, atau Kartu Keluarga di loket tiket. Harga tiket untuk pendamping sebesar Rp65.000 per orang pada hari Senin hingga Jumat, sedangkan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp80.000 per orang,” ujar Zakky.

Selain promo ulang tahun, The Jungle juga menghadirkan Promo Bundling Weekday, di mana pengunjung bisa menikmati wahana air sekaligus wahana Flying Fox.

Harga bundling pada hari kerja (Senin–Jumat) sebesar Rp140.000, sedangkan pada akhir pekan dan hari libur nasional sebesar Rp180.000. Paket ini sudah termasuk dua tiket masuk, dua tiket Flying Fox, dan satu tiket loker.

Bagi yang datang berombongan, tersedia Paket Novemberia Ber-6 dan Ber-8.

Paket Novemberia Ber-6 ditawarkan dengan harga Rp250.000 (Senin–Jumat) dan Rp450.000 (Sabtu–Minggu/libur nasional).

The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan berbagai promo menarik sepanjang bulan ini untuk menambah keseruan liburan bersama keluarga maupun teman
