RSUD ASA Kota Depok Segera Miliki Layanan Hemodialisa dan Bank Darah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anugerah Sehat Afiat (ASA) Kota Depok akan meluncurkan dua layanan baru, yakni Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan layanan Hemodialisa.

Peluncuran kedua layanan tersebut, rencananya akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri pada 18 November 2025 mendatang.

Direktur RSUD ASA Kota Depok, Enny Ekasari menyampaikan, bahwa penambahan dua layanan tersebut merupakan bentuk komitmen RSUD ASA untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Depok.

“Alhamdulillah, pada momentum ulang tahun ketiga ini kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

“Insyaallah RSUD ASA akan meluncurkan layanan Bank Darah dan Hemodialisa sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada warga Depok,” sambungnya.

Menurutnya, keberadaan Bank Darah Rumah Sakit akan membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah secara cepat dan aman.

Sedangkan layanan Hemodialisa, akan memudahkan pasien gagal ginjal mendapatkan terapi tanpa harus jauh-jauh ke rumah sakit lain.

“Selama ini banyak masyarakat Depok yang harus ke luar kota hanya untuk mendapatkan layanan hemodialisa. Dengan hadirnya fasilitas ini, kami berharap pasien bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat, lebih cepat, dan tentunya lebih nyaman,” jelasnya.