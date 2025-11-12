Harga Logam Mulia Emas dan Perak Hari Ini, 12 November 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada hari ini, Rabu, 12 November 2025, kembali mengalami kenaikan tipis dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Dilansir dari laman logammulia.com harga emas per gram tercatat sebesar Rp2.367.000, dengan harga jual setelah dikenai pajak PPh 0,25 persen menjadi Rp2.372.918 per gram.

Kenaikan harga ini mengikuti tren positif harga emas dunia yang terus menguat akibat pelemahan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya minat investor terhadap aset aman (safe haven).

Rincian Harga Emas Batangan Antam per 12 November 2025

0,5 gram: Rp1.233.500 (harga dasar) | Rp1.236.584 (termasuk pajak)

1 gram: Rp2.367.000 | Rp2.372.918

2 gram: Rp4.674.000 | Rp4.685.685

3 gram: Rp6.986.000 | Rp7.003.465