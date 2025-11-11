Nongshim Indonesia Hadirkan Festival K-Culture dengan 3 Varian Baru Shin Ramyun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nongshim Indonesia kembali menghadirkan "SHINsational Day 2025", festival tahunan yang memadukan kuliner, musik, dan budaya Korea dalam semangat pedas khas Shin Ramyun.

Acara bertema "Pedasnya SHINsational!" berlangsung di Gelora Bung Karno Pintu 6 Jakarta pada Minggu (9/11), dan menjadi momen spesial perayaan anniversary Shin Ramyun yang telah hadir sejak Oktober 1986.

Sejak pertama kali hadir, Shin Ramyun dikenal dengan cita rasa pedas khas Korea yang menggugah semangat.

Baca Juga: Belasan Kios Kayu di Sukahaji Bandung Kebakaran

Tahun ini, Nongshim Indonesia ingin memperluas makna “pedas” sebagai simbol keberanian, energi positif, dan gaya hidup penuh warna.

Momentum ini semakin relevan di tengah popularitas Korean Wave di Indonesia dengan tingkat favorability tertinggi mencapai 86,3%.

Menariknya, hal yang pertama kali terlintas saat memikirkan Korea tidak hanya K-Pop dan K-Drama, tetapi K-Food atau kuliner Korea juga meraih peringkat kedua tertinggi dengan 13,2%.

Hal ini menunjukkan bahwa Korean Wave telah berevolusi dari sekadar hiburan menjadi bagian nyata dari gaya hidup dan pilihan konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia.

SHINsational Day 2025 menghadirkan serangkaian aktivitas menarik, dimana pengunjung dapat menikmati SHINsational Pocha, kedai ramyun dengan konsep self-cook menggunakan ramyun machine layaknya di Korea, serta mengikuti SHINsational Parade yang meriah denganiringan perkusi dan maskot Shin Ramyun.