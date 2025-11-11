Longsor Tutup Akses Jalan di Mande Cianjur, Petugas Kerahkan Alat Berat

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Petugas gabungan dari Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menurunkan alat berat untuk membuka kembali jalan penghubung antardesa dan jalur utama Mande–Cianjur yang tertutup material longsor di wilayah Desa Tegal Panjang–Pasirbanen, Selasa (11/11/2025).

Camat Mande, Epi Rusmana, mengatakan longsor terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir.

Material tanah dan batu menutup jalan sepanjang 100 meter dengan ketebalan sekitar 3 meter.

“Jalan sepanjang 100 meter tertutup longsor sehingga aktivitas warga terhambat karena akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Material longsor cukup tebal sehingga penanganan dilakukan menggunakan alat berat,” ujar Epi.

Petugas Gabungan Diterjunkan

Pihak kecamatan bersama TNI/Polri langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kejadian tersebut.

Baca Juga: Puluhan Rumah di Cianjur Terancam Bencana Pergeseran Tanah

Sebuah alat berat dan satu unit dump truck telah diturunkan ke lokasi guna mempercepat proses pembersihan jalan dari material longsoran.

“Penanganan ditargetkan selesai pada Rabu (12/11) pagi agar warga bisa kembali beraktivitas, termasuk menjual hasil bumi ke kota Cianjur dan anak-anak dapat kembali bersekolah,” kata Epi.